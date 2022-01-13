Кремль не рассматривает введение QR-кодов для подростков в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России пока не планируют вводить QR-коды для подростков на фоне роста заболевших коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По его словам, такая возможность пока не обсуждается.

Кабмин внес в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта в РФ 12 ноября. Предполагалось, что нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

Однако позднее законопроект о QR-кодах в транспорте сняли с рассмотрения. Спикер ГД Вячеслав Володин объяснил, что данное решение было принято в результате диалога депутатов с правительством. При этом отправной точкой послужили мнения регионов и обращения граждан страны.

16 декабря Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о QR-кодах в общественных местах, согласно которому россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли по QR-коду о прививке, документу, подтверждающему перенесенный коронавирус, или медотводу от вакцинации. При этом мера не затронет аптеки и продуктовые магазины.

Позднее законопроект повторно направили в регионы, Совет Федерации и правительство РФ для обсуждения ко второму чтению.

Накануне стало известно, что Госдума может рассмотреть законопроект о QR-кодах в общественных местах до конца января. По мнению депутата Сергея Леонова, депутаты будут обобщать все отзывы и предложения, которые поступили из регионов.