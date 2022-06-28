На все станции восточного участка БКЛ московского метро подана электроэнергия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Специалисты приступили к пусконаладочным работам на тягово-понизительных подстанциях на всех четырех станциях восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро, рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.

"Подано напряжение и начались пусконаладочные работы на ТПП всех четырех станций восточного участка. Запуск подстанций, в свою очередь, позволил приступить также к пусконаладке эскалаторов на станциях "Нагатинский Затон" и "Текстильщики". Аналогичный вид работ планируется в ближайшее время начать и на двух других станциях восточного участка БКЛ – "Кленовый бульвар" и "Печатники", – сказал он.

Бочкарев пояснил, что Мосгосстройнадзор выдал разрешение на проведение этих работ. Кроме того, специалисты приступили к проверке других инженерных систем. Параллельно с этим на всех четырех станциях продолжается архитектурная отделка пассажирских зон и инженерные работы.

По словам гендиректора генерального проектировщика и подрядчика работ – холдинга "Мосинжпроект" – Юрия Кравцова, мощность ТПП, запущенных на станциях "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики", составляет от 6,4 до 8,4 мегаватта. Они позволяют преобразовывать подаваемое напряжение в 20 киловатт.

"Тягово-понизительные подстанции предназначены для преобразования и распределения электроэнергии. ТПП неслучайно называют "сердцем станции" – это ее важнейший элемент, обеспечивающий работу всех систем. Запуск подстанций стал возможен благодаря высокой готовности четырех станций и восточного участка БКЛ в целом", – рассказал Кравцов.

Ранее Бочкарев сообщил, что в южном вестибюле станции "Яхромская" участка продления Люблинско-Дмитровской линии московского метро началось устройство внутренних кирпичных перегородок. По его словам, после строительства перегородок рабочие приступят к архитектурно-отделочным работам.