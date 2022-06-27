Бочкарев: началось устройство внутренних конструкций вестибюля станции метро "Яхромская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Устройство внутренних кирпичных перегородок началось в южном вестибюле станции "Яхромская" участка продления Люблинско-Дмитровской линии московского метро. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, после строительства перегородок рабочие приступят к архитектурно-отделочным работам. Он рассказал, что стены вестибюля отделают белыми металлическими трехслойными панелями, которые имеют антивандальное покрытие. Бочкарев поведал, что колонны выполнять из нержавеющей стали. При этом стены наклонного хода эскалаторов облицуют светлым Саянским мрамором.
Он рассказал, что вход в южный вестибюль будет доступен по пешеходным переходам, которые оборудуют под Дмитровским шоссе. В последующем появятся и переходы к северному вестибюлю, в котором продолжаются монолитные работы.
Бочкарев напомнил, что станция расположена между улицей 800-летия Москвы и Яхромским проездом.
"У горожан появятся удобные подходы к "Яхромской" со стороны расположенных рядом жилых домов, в том числе будущего жилого комплекса, а также общественно-деловой застройки", – добавил заммэра города.
Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов поведал, что монолитные работы ведутся в зоне тягово-понизительной подстанции. При этом устройство платформы и вентиляционных каналов завершено.
"На "Яхромской" также ведутся земляные работы и гидроизоляция станции, которая выполнена примерно наполовину. Продолжается вынос инженерных сетей из зоны строительства: уже закончен вынос кабелей и почти на три четверти осуществлен демонтаж и перенос труб водостока и водопровода", – отметил Кравцов.
Открытие новых станций Люблинско-Дмитровской линии метро улучшит транспортное обслуживание районов Дмитровского, Лианозово, Бескудниковского и Восточное Дегунино.
Ранее Бочкарев рассказал, что в Москве в ближайшие годы планируется построить три вертолетные площадки для стационаров крупных медицинских центров. Он отметил, что возможность создания площадки заложена и в проект многопрофильного корпуса детской ГКБ Святого Владимира. По его словам, комплекс будет рассчитан на 477 коек и станет одной из ведущих детских больниц в стране. Бочкарев добавил, что эти вертолетные площадки также смогут использовать противопожарные службы.
Восточный участок Большой кольцевой линии готовят к открытию
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