В Москве продолжается модернизация Боткинской больницы. Уже отремонтированы восемь зданий, в том числе центр амбулаторной онкопомощи. Как написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" Сергей Собянин, идут работы еще в двух корпусах.

В целом по городу в этом году планируют отремонтировать еще 11 зданий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

