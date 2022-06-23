Билетов с открытыми датами на прогулочные теплоходы по Москве-реке больше не будет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Билеты на прогулочные суда по Москве-реке, в которых не указана дата рейса и конкретный теплоход, исчезнут из продажи, рассказал замглавы департамента транспорта Москвы Алексей Митяев. Об этом сообщает РИА Новости.

"Продажа билетов теперь происходит четко к определенному времени, к определенному рейсу. Билетов с открытыми датами, билетов, на которых не указан теплоход, больше не будет", – сказал он.

Митяев пояснил, что таким образом столичные власти борются с компаниями, реализующими билеты на несуществующие суда. Кроме того, исключение таких билетов из продажи позволит предотвратить образование так называемых лишних очередей на причалах.

"Нам кажется важным внедрить единые стандарты по билетам, для этого мы разработали единый визуальный вид билета на реке, мы сегодня его представляем, и в ближайшее время он будет внедрен во всех кассах, электронных агрегаторах и на официальном сайте", – добавил Митяев.

Ранее сообщалось, что сервис для покупки билетов на прогулочные теплоходы и речные трамвайчики "Суда сюда!" запустили в Москве.

На данный момент портал работает в тестовом режиме, его функционал будут обновлять в течение всего сезона, до сентября. Для покупки билета понадобится выбрать дату, категорию поездки, время и причал отправления. Билет с QR-кодом придет на почту, на борту его отсканируют.

