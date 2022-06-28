Ракова: в Москве получать питание на молочной кухне можно будет раз в 2 недели

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В столице усовершенствовали онлайн-услугу по заказу питания на молочной кухне. Так, горожане могут менять график получения продуктов всего за несколько дней до даты посещения пункта, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Возможностей для выбора того, с какой периодичностью получать питание, также стало больше. Теперь забирать продукты по желанию можно раз в две недели. Раньше родители могли приходить за ними только раз в месяц или раз в неделю. Благодаря этим изменениям получать продукты в молочно-раздаточных пунктах станет еще удобнее", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что график получения продуктов можно корректировать даже в месяц их выдачи — главное, чтобы до даты посещения пункта оставалось не менее шести дней.

Подать заявление и заказать питание на молочной кухне можно на mos.ru. Жители столицы могут выбирать место выдачи, дни посещения молочно-раздаточного пункта, а также получать информацию об объеме продукции, которую можно забрать в определенный день.

Бесплатное питание могут получать беременные женщины, дети до трех лет (также кормящие матери детей до шести месяцев), дети из многодетных семей, которым не исполнилось 7 лет, дети до 15 лет с некоторыми хроническими заболеваниями, а также дети-инвалиды.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что Москва полностью обеспечена продуктами для молочных кухонь.

По его словам, в Москве функционируют Лианозовский и Царицынский молочные комбинаты, с конвейеров которых ежегодно сходят более 1,3 миллиарда упаковок продукции, поставляющейся практически во все регионы России.

О том, что питание для столичных молочных кухонь начали изготавливать в Москве, стало известно в середине января 2022 года. Специальную линию создали на Царицынском комбинате. Благодаря новому городскому контракту сухую смесь больше не нужно закупать в регионах и Белоруссии.

