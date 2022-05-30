Получить питание на молочной кухне в Москве теперь можно по временному полису ОМС ребенка

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Получить питание на молочной кухне в столице теперь можно по временному полису ОМС ребенка, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как подчеркнула председатель комитета государственных услуг Москвы Елена Шинкарук, город продолжает развивать сервисы и услуги для удобства жителей столицы. В частности, многое делается, чтобы получение и заказ питания на молочной кухне были еще проще и комфортнее.

"Подать такие заявления москвичи теперь могут и по временному полису ОМС малыша. В основном это коснется семей с новорожденными детьми – таких в Москве сейчас более семи тысяч", – уточнила Шинкарук.

Теперь родителям не придется ожидать готовности постоянного документа, оформить услугу онлайн можно на портале mos.ru сразу после рождения малыша и подачи заявления на оформление его медицинского полиса.

Также сообщается об усовершенствовании алгоритма назначения графика. Родители смогут получать продукцию на всех детей в один день, система по умолчанию будет предлагать одинаковую дату получения продуктов. При этом москвичи смогут корректировать даты.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что Москва полностью обеспечена продуктами для молочных кухонь.

По его словам, в Москве функционируют Лианозовский и Царицынский молочные комбинаты, с конвейеров которых ежегодно сходят более 1,3 миллиарда упаковок продукции, поставляющейся практически во все регионы России.

О том, что питание для столичных молочных кухонь начали изготавливать в Москве, стало известно в середине января 2022 года. Специальную линию создали на Царицынском комбинате. Благодаря новому городскому контракту сухую смесь больше не нужно закупать в регионах и Белоруссии.

