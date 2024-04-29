29 апреля, 23:52Политика
МИД Таджикистана вручил ноту послу РФ из-за якобы нарушений прав своих граждан
Фото: 123RF/alekstaurus
МИД Таджикистана вручил ноту послу России в Душанбе Семену Григорьеву. Об этом со ссылкой на сотрудника департамента информации внешнеполитического ведомства республики сообщает РИА Новости.
"Посол России в Душанбе был сегодня вызван в МИД, где ему была вручена нота в связи с нарушением прав граждан Таджикистана в Российской Федерации", – заявил он.
Ранее МИД Таджикистана призвал граждан воздержаться от поездок в Россию на всех видах транспорта без острой необходимости. Душанбе также выразил Москве обеспокоенность на фоне информации СМИ о якобы необоснованных случаях отказа гражданам страны во въезде в Россию.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это сообщила, что Россия ужесточила проверки иностранных граждан при прохождении пограничного контроля в связи с сохранением террористической угрозы.