МИД Таджикистана вручил ноту послу РФ из-за якобы нарушений прав своих граждан

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МИД Таджикистана вручил ноту послу России в Душанбе Семену Григорьеву. Об этом со ссылкой на сотрудника департамента информации внешнеполитического ведомства республики сообщает РИА Новости.

"Посол России в Душанбе был сегодня вызван в МИД, где ему была вручена нота в связи с нарушением прав граждан Таджикистана в Российской Федерации", – заявил он.

Ранее МИД Таджикистана призвал граждан воздержаться от поездок в Россию на всех видах транспорта без острой необходимости. Душанбе также выразил Москве обеспокоенность на фоне информации СМИ о якобы необоснованных случаях отказа гражданам страны во въезде в Россию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это сообщила, что Россия ужесточила проверки иностранных граждан при прохождении пограничного контроля в связи с сохранением террористической угрозы.