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Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Сигнал ракетной опасности запущен в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности", – написал он.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 28 апреля российские ПВО сбили 17 БПЛА Вооруженных сил Украины. 9 из них были уничтожены над Брянской областью, по 3 в Курской и Калужской, а еще два – над Белгородской.
До этого в Главном управлении региональной безопасности Подмосковья рассказали, что в лесах Московской области после таяния снега обнаружили около десятка беспилотников. В ведомстве предупредили, что обломки дронов все еще могут нести угрозу безопасности людей.
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