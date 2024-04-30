Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов/POOL

Такер Карлсон взял интервью у философа Александра Дугина. Об этом журналист сообщил в своем телеграм-канале.

"Его идеи считаются настолько опасными, что украинское правительство убило его дочь, а Amazon не продает его книги. Мы разговаривали с ним в Москве", – указано в анонсе к интервью.

Интервью длится 20 минут, его полная версия доступна на сайте журналиста.

Ранее интервью Карлсону дал Владимир Путин. Оно появилось в Сети 9 февраля. Длительность интервью составила 2 часа 6 минут.

Видеозапись беседы российского лидера и американского журналиста набрала более одного миллиарда просмотров по всему миру. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что интервью стало самым успешным и знаковым.

