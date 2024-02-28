Журналист Карлсон допустил, что за смертью Навального стоит Украина

Фото: kremlin.ru

Американский журналист Такер Карлсон допустил, что за смертью Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) стоит Украина. С подобным мнением он согласился в ходе беседы с YouTube-блогером Лексом Фридманом.

Фридман взял у Карлсона интервью и сказал, что украинцы могут стоять за смертью политика, потому что это может принести им выгоду в рамках конфликта с Россией. Кроме того, он отметил, что Украина стоит за убийством дочери Александра Дугина Дарьи.

"Да, это возможно", – согласился журналист.

Навальный скончался в исправительной колонии № 3 16 февраля. По данным УФСИН по ЯНАО, он почувствовал себя плохо после прогулки, практически сразу потеряв сознание.

Лидеры стран, входящих в G7, предупредили Россию о возможном введении ограничений из-за смерти политика. Также США готовятся расширить антироссийские санкции из-за смерти Навального.

Алексей Навальный умер в колонии в ЯНАО