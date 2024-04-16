Дуров заявил, что в феврале дал интервью Такеру Карлсону

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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что в феврале дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которого назвал "известным консерватором". Об этом сообщает Life.ru.

Предприниматель рассказал, что интервью длилось три часа. Оно будет опубликовано в видеоформате в ближайшее время.

По мнению Дурова, дав интервью Карлсону, он сможет оставаться честным со своей аудиторией и рассказать всем историю Telegram.

Ранее интервью Карлсону дал Владимир Путин. Оно появилось в Сети 9 февраля. Длительность интервью составила 2 часа 6 минут.

Видеозапись беседы российского лидера и американского журналиста набрала более одного миллиарда просмотров по всему миру. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что интервью стало самым успешным и знаковым.

