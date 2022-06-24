"Жизнь в большом городе": безопасность на дорогах

Москву признали самым безопасным регионом страны в плане дорожного травматизма. За последние 10 лет число тяжелых ДТП снизилось в 2,5 раза. В городе заработало приложение "Народный инспектор", на улицы вышли велопатрули.

Как в столице соблюдают правила ПДД? Какие меры предпринимаются? И какие нововведения позволят улучшить дорожную ситуацию в городе? Об этом – в программе телеканала Москва 24.

