Москвичам предложили отгадать парк на востоке города

В рубрике телеканала Москва 24 "Вертолето" телезрителям предложили отгадать парк вокруг пруда на востоке столицы. Объект стал местом притяжения для жителей района 10 лет назад. Там проложили велодорожки, сделали детские площадки и установили небольшую сцену рядом.

Ответы необходимо присылать в WhatsApp по номеру телефона 8 (926) 266-24-24. Первый правильно ответивший телезритель получит приз. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

