Новые выставки открыли на ВДНХ. Посетители Центра современных биотехнологий смогут узнать о процессе создания вакцин, увидеть муку из кузнечиков. А гости музея ЖКХ проследят путь электричества до квартиры.

Центр современных биотехнологий и музей ЖКХ стали частью Музейного города ВДНХ, которая является огромной образовательной интерактивной площадкой, куда можно сходить в жаркие выходные.

Подробнее о музеях и вариантах отдыха на ВДНХ – в эфире телеканала Москва 24.