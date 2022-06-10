Собянин пригласил москвичей на исторический фестиваль "Времена и Эпохи. Победы России"

В Москве проходит десятый фестиваль "Времена и эпохи". Сергей Собянин пригласил горожан на фестивальные площадки, посвященные Дню России и историческим победам страны. Всего в городе открыто более 60 таких точек.

Реконструкции, мастер-классы, спортивные программы – во всем этом могут поучаствовать жители и гости столицы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.