Собянин осмотрел строящийся участок Московского скоростного диаметра в ЮВАО

Строительство участка Юго-Восточной хорды с мостом через Москву-реку завершено почти на 50%. Это вторая очередь строительства Московского скоростного диаметра, она считается одной из самых сложных. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На отрезке от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы должны построить восемь сооружений. Что изменится, когда дорогу сдадут? И когда запустят движение? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.