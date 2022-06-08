Собянин рассказал о работе Кадрового центра московского здравоохранения

09:13
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин рассказал о работе открытого в 2021 году Кадрового центра московского здравоохранения, назвав его подспорьем для столичных врачей.
"Кадровый центр стал, с одной стороны, серьезным подспорьем для московских медиков. А с другой – своего рода фильтром для специалистов, не обладающих достаточным уровнем знаний", – написал он в своем блоге.
Мэр Москвы перечислил основные задачи центра, среди которых организация обучения и повышение квалификации медперсонала.
Он подчеркнул, что кадровый центр помогает осваивать инновации на практике, а свыше 1,1 тысячи единиц современного оборудования позволяют проводить обучающие курсы в большинстве областей современной медицины.
Организацией были разработаны свыше двух десятков обучающих и тренировочных программ по общей врачебной практике, перинатологии, сердечно-легочной реанимации, онкологии, паллиативной помощи.
Кроме того, у столичных медиков есть возможность поучаствовать в открытых тренингах и самостоятельно поработать на симуляционном оборудовании по ряду врачебных специальностей.
Около 25 тысяч человек приняли участие в учебных программах Кадрового центра за первый год его работы, отметил градоначальник.
Еще одной задачей центра является независимая оценка профессиональных навыков на всех этапах карьеры врача.
Собянин уточнил, что врачи Москвы будут регулярно сдавать экзамен, состоящий из тестовых заданий, демонстрации практических навыков и решения клинических задач.
"Процедура экзамена максимально автоматизирована и полностью анонимна. Испытуемым присваиваются личные номера, а экзаменаторы контролируют ход оценки дистанционно. При желании перед прохождением оценки можно сдать репетиционный экзамен", – добавил мэр, отметив, что более 10 тысяч врачей прошли оценочные процедуры в первый год работы центра.
Он подчеркнул, что экзамен на получение статуса "Московский врач" с первого раза успешно сдают только 40%.
Мэр Москвы также назвал кадровый центр единой точкой входа в городскую медицину. Он уточнил, что для получения работы в больницах и поликлиниках столицы медику необходимо пройти специальную оценочную процедуру в центре.
В заключении Собянин отметил, что система повышения квалификации и независимой проверки знаний будет и дальше совершенствоваться.
Ранее мэр подписал постановление о выделении грантов на продолжение реализации проекта "Московский врач". Общая сумма грантов составит 28,14 миллиона рублей.
Гранты получат Первый МГМУ имени Сеченова, РНИМУ имени Пирогова, МГМСУ имени Евдокимова и Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования.
Статус "Московский врач" учредили в 2017 году для создания стимулов для непрерывного, целенаправленного и эффективного повышения квалификации. Получить соответствующий статус могут практикующие специалисты федеральных, городских, ведомственных или частных медицинских организаций. Для этого врачам со стажем более пяти лет необходимо сдать экзамен.
"Это наш город": в Москве открыли Кадровый центр департамента здравоохранения
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