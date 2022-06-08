Собянин выделил дополнительные средства на финансирование льгот по оплате услуг ЖКХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин подписал постановление о выделении дополнительных средств на финансирование льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и взносов на капремонт многоквартирных домов. На эти цели направят 409 миллионов рублей, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что средства будут выделены из резервного фонда, предусмотренного в городском бюджете на текущий год.

"Увеличение финансирования позволит в полном объеме обеспечить предоставление льгот по оплате взноса на капитальный ремонт гражданам из числа инвалидов I и II групп (в том числе детей-инвалидов). Это касается членов семьи собственника жилого помещения и зарегистрированных совместно с ним", – говорится в сообщении.

Также средства будут направлены на предоставление льгот по оплате тепловой энергии сверх установленных нормативов для граждан, пострадавших от воздействия радиации, инвалидов, семей с детьми-инвалидами, а также жителей ТиНАО.

Ранее Собянин подписал постановление о выделении грантов на продолжение реализации проекта "Московский врач". Общая сумма грантов составит 28,14 миллиона рублей. Гранты получат Первый МГМУ имени Сеченова, РНИМУ имени Пирогова, МГМСУ имени Евдокимова и Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования.