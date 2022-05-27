Семь школ и шесть детских садов построят по программе создания рабочих мест

10:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Инвесторы планируют построить семь школ и шесть детских садов в рамках программы создания рабочих мест за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК). Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"На данный момент правительство Москвы заключило с инвесторами 18 соглашений по созданию мест приложения труда (МПТ), по которым в городе построят 31 объект, в том числе семь школ и шесть детских садов общей площадью 171,6 тысячи квадратных метров. Общий объем инвестиций в эти проекты составит 14,5 миллиарда рублей", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.
Общий объем инвестиций в реализацию всех проектов составит 85,2 миллиарда рублей, а совокупная площадь объектов превысит миллион квадратных метров. В результате за пределами ТТК появится около 30 тысяч рабочих мест. Предполагается, что объекты введут в эксплуатацию в 2023–2026 годах.
Ранее Сергей Собянин подписал постановление об увеличении объема льгот для инвесторов, которые в более короткие сроки создают рабочие места. Согласно документу, при сокращении срока реализации проекта по созданию мест приложения труда от полугода до года такие инвесторы смогут получить 5% снижения платежей дополнительно, а при сокращении срока реализации проекта более одного года – 10%.
В настоящее время для объектов площадью до 50 тысяч квадратных метров предельный срок реализации составляет 3 года, для объектов площадью от 50 до 70 тысяч квадратных метров – 4 года, для объектов площадью от 70 до 100 тысяч квадратных метров – 5 лет и для объектов площадью от 100 тысяч квадратных метров – 6 лет.
Собянин увеличил льготы для инвесторов, создающих рабочие места в более сжатые сроки
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