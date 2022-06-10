Москвичи смогут научиться плести кольчугу на фестивале "Времена и Эпохи"

Научиться плести кольчугу и стрелять из мушкета можно на фестивале исторической реконструкции "Времена и Эпохи", который открылся в Москве.

В рамках него в городе заработала 61 тематическая площадка. Там гостей ждут мастер-классы и спортивные развлечения, посвященные разным историческим эпохам – от Древней Руси до советского периода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.