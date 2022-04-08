Бюст Есенина, любовный плакат и трехлитровую банку меда забыли пассажиры МЦД с начала года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Более 200 вещей в поездах ЦППК на маршрутах МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" оставили пассажиры с начала 2022 года. Об этом Москве 24 сообщили в пресс-службе МЦД.
"На Московских центральных диаметрах ежедневно проезжают более полумиллиона человек. В среднем всего 1–3 пассажира в сутки оставляют в поездах свои личные вещи", – рассказали в МЦД.
Нередко пассажиры забывают шапки, кошельки, зонты, рюкзаки и гаджеты. Однако, как уточнили в МЦД, иногда попадаются и необычные экземпляры. Так, в этом году пассажиры забыли в поезде трехлитровую банку меда и бюст Есенина, а один из пассажиров не довез до адресата плакат "Даша, я люблю тебя!".
"Просим пассажиров быть внимательнее к своим вещам, в случае их потери обращаться к дежурному сотруднику полиции на станции или в линейный отдел транспортной полиции на конечной станции маршрута поезда", – отметили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что забывали пассажиры в автобусах Мострансавто в новогодние праздники. Среди забытых вещей были обнаружены огнетушитель, настольная лампа с абажуром и ноутбук. Также сотрудники компании рассказали о съедобных находках – говяжьей печени, батоне колбасы и пакетах с другими продуктами.
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