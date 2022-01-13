Стало известно, что забывали пассажиры в автобусах Мострансавто в новогодние праздники

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В автобусах Мострансавто в период с 31 декабря по 9 января пассажиры забывали огнетушитель, лампу с абажуром и колбасу. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.
"На новогодних праздниках в автобусах Мострансавто были обнаружены огнетушитель, настольная лампа с абажуром и ноутбук. Также сотрудники компании рассказали о съедобных находках – говяжьей печени, батоне колбасы и пакетах с другими продуктами", – говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что всего в 2021 году пассажиры оставили в автобусах, зданиях автовокзалов и автостанций Мострансавто более 4,6 тысячи различных предметов.
"Лидерами в рейтинге предметов, которые пассажиры забывают чаще всего, традиционно стали транспортные карты "Стрелка", банковские карты и социальные карты жителя Московской области и москвича", – добавили в компании.
Пассажирам напомнили, что все утерянные вещи хранятся в филиалах компании в течение шести месяцев (за исключением скоропортящихся продуктов), после чего утилизируются. Чтобы вернуть забытый предмет, можно обратиться в диспетчерскую службу.
Ранее в ЦППК рассказали, что в новогодние праздники пассажиры забыли в электричках 13 предметов, в числе которых двухметровая искусственная елка и самовар. Чаще всего в поездах забывают сумки и пакеты с личными вещами, головные уборы, одежду, ключи, телефоны и наушники, а также документы.
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