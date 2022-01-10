Стало известно, что пассажиры забывали в аэроэкспрессах на новогодних праздниках

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Свыше 200 вещей забыли пассажиры в аэроэкспрессах и терминалах с 31 декабря по 9 января. Чаще всего граждане теряли гаджеты, документы и кошельки, сообщает пресс-служба компании.
Пассажиры также часто оставляли в поездах шапки, шарфы и перчатки. Кто-то забывал в поездах скрипку, пакет с рисунками с изображением деда Мороза, елочную игрушку в виде настенных часов и различные подарки.
У компании "Аэроэкспресс" есть склад забытых вещей. В случае потери необходимо обратиться к сотруднику организации или позвонить по телефону горячей линии. Ответ поступит пассажиру в течение пяти дней после написания заявления. Выдача забытой вещи осуществляется под расписку при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Узнать подробную информацию можно на сайте "Аэроэкспресс" и по телефонам горячей линии 8 (800) 700-33-77 (для звонков из регионов России и с мобильных телефонов), 8 (495) 663-84-10 (для звонков из Москвы).
Ранее сообщалось, что аэроэкспрессы до аэропорта Внуково с 27 декабря будут делать остановку на станции Аминьевская Киевского направления Московской железной дороги. Поезда будут делать остановку на Аминьевской в 10 минут каждого часа.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: