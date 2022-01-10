Стало известно, что пассажиры забывали в аэроэкспрессах на новогодних праздниках

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Свыше 200 вещей забыли пассажиры в аэроэкспрессах и терминалах с 31 декабря по 9 января. Чаще всего граждане теряли гаджеты, документы и кошельки, сообщает пресс-служба компании.

Пассажиры также часто оставляли в поездах шапки, шарфы и перчатки. Кто-то забывал в поездах скрипку, пакет с рисунками с изображением деда Мороза, елочную игрушку в виде настенных часов и различные подарки.

У компании "Аэроэкспресс" есть склад забытых вещей. В случае потери необходимо обратиться к сотруднику организации или позвонить по телефону горячей линии. Ответ поступит пассажиру в течение пяти дней после написания заявления. Выдача забытой вещи осуществляется под расписку при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Узнать подробную информацию можно на сайте "Аэроэкспресс" и по телефонам горячей линии 8 (800) 700-33-77 (для звонков из регионов России и с мобильных телефонов), 8 (495) 663-84-10 (для звонков из Москвы).

Ранее сообщалось, что аэроэкспрессы до аэропорта Внуково с 27 декабря будут делать остановку на станции Аминьевская Киевского направления Московской железной дороги. Поезда будут делать остановку на Аминьевской в 10 минут каждого часа.

