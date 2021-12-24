Аэроэкспрессы до Внуково начнут останавливаться на станции Аминьевская

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Аэроэкспрессы до аэропорта Внуково с 27 декабря будут делать остановку на станции Аминьевская Киевского направления Московской железной дороги (МЖД).
"Поездка в аэропорт займет всего 25 минут", – рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
В ведомстве добавили, что поезда будут делать остановку на Аминьевской в 10 минут каждого часа. Приобрести билет на поезд можно будет в билетных автоматах, на сайте или в специальном приложении.
На данный момент железнодорожная станция Аминьевская соединена с одноименной платформой Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, благодаря чему пассажирам не придется ехать на "Киевскую", чтобы сесть на экспресс.
В Дептрансе подчеркнули, что время в пути при следовании от Киевского вокзала до Внуково останется прежним, несмотря на остановку – 35 минут.
Ранее сообщалось, что с 12 декабря изменится график движения аэроэкспрессов в Шереметьево. Часть поездов будет следовать от Одинцова непосредственно в аэропорт, часть рейсов перейдет на отправление только с Белорусского вокзала.
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