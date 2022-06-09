Москвичам напомнили о правилах при проведении пикников на природе

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Разжигать огонь в столичных парках можно только в специально отведенных пикниковых зонах. Такая мера позволяет предотвращать неконтролируемые возгорания на природных территориях, заявил начальник отдела экологического просвещения и учета животных Мосприроды Павел Скородумов. Об этом сообщает РИА Новости.
"На природных территориях у нас организованы специальные пикниковые точки, на которых разрешено разведение огня, но с условием того, что это будет в мангалах. Разведение огня в других местах запрещено", – сказал Скородумов.
По его словам, благодаря ответственному соблюдению этих правил последние несколько лет на природных территориях Москвы не происходило крупных пожаров.
Скородумов подчеркнул, что в случае возникновения возгорания следует не пытаться тушить его самостоятельно, а как можно скорее обратиться в пожарную службу.
Ранее сообщалось, что в Москве устраивать пикники на природе можно в любых городских парках и скверах, кроме коммерческих и заповедных мест. Однако именно жарить шашлыки на мангале разрешено только в специальных зонах. Больше всего площадок находятся в "Серебряном бору", парке "Москворецкий" и Кусковском лесопарке.
В Мосприроде отмечали, что всего для проведения пикников на территории природных парков в столице обустроили 200 зон. На всех точках есть комплект мебели, противопожарный мангал, ящики для песка, емкость для сбора отходов и информационные таблички, где прописаны правила пользования данной благоустроенной зоной.
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