Москвичам объяснили, как избежать штрафа при жарке шашлыков

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Приготовить шашлыки на территории природных зон Москвы можно, соблюдая правила пожарной безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МЧС.

"На территории Москвы приготовление шашлыков разрешено только в специально оборудованных местах", – сказал собеседник агентства, добавив, что штраф для граждан за нарушение правил пожарной безопасности при использовании открытого огня составляет до 5 тысяч рублей.

В ведомстве уточнили, что лесопарковые зоны столицы патрулируют до 600 сотрудников МЧС и добровольцев. Они разъясняют отдыхающим правила пожарной безопасности, последствия разжигания костров и несанкционированного приготовления шашлыков, отметили в МЧС.

Ранее сообщалось, что устраивать пикники на природе можно в любых городских парках и скверах, кроме коммерческих и заповедных мест. Однако именно жарить шашлыки на мангале разрешено только в специальных зонах. Больше всего площадок находится в "Серебряном бору", парке "Москворецкий" и Кусковском лесопарке.

Как сообщили в Мосприроде, для организации пикников на территориях природных парков в столице обустроили 200 зон. На всех точках есть комплект мебели, противопожарный мангал, ящики для песка, емкость для сбора отходов и информационные таблички, где прописаны правила пользования данной благоустроенной зоной.

