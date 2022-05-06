Москвичам объяснили, как избежать штрафа при жарке шашлыков

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Приготовить шашлыки на территории природных зон Москвы можно, соблюдая правила пожарной безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МЧС.
"На территории Москвы приготовление шашлыков разрешено только в специально оборудованных местах", – сказал собеседник агентства, добавив, что штраф для граждан за нарушение правил пожарной безопасности при использовании открытого огня составляет до 5 тысяч рублей.
В ведомстве уточнили, что лесопарковые зоны столицы патрулируют до 600 сотрудников МЧС и добровольцев. Они разъясняют отдыхающим правила пожарной безопасности, последствия разжигания костров и несанкционированного приготовления шашлыков, отметили в МЧС.
Ранее сообщалось, что устраивать пикники на природе можно в любых городских парках и скверах, кроме коммерческих и заповедных мест. Однако именно жарить шашлыки на мангале разрешено только в специальных зонах. Больше всего площадок находится в "Серебряном бору", парке "Москворецкий" и Кусковском лесопарке.
Как сообщили в Мосприроде, для организации пикников на территориях природных парков в столице обустроили 200 зон. На всех точках есть комплект мебели, противопожарный мангал, ящики для песка, емкость для сбора отходов и информационные таблички, где прописаны правила пользования данной благоустроенной зоной.
В Москве оборудовали свыше 250 мест для жарки шашлыка
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