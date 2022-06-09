Собянин рассказал о благоустройстве районов Сокол и Аэропорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве столичных районов Сокол и Аэропорт, которое ведется в рамках программы "Мой район".

В качестве примера мэр привел ремонт поликлиники № 62. Он уточнил, что этот объект по времени постройки является довольной старым, однако по содержанию он стал совершенно современным.

"Понятно, что мы бережем старину, но люди же живут современной жизнью: новые требования, стандарты", – пояснил Собянин.

Также градоначальник сообщил о запланированной в будущем реконструкции филиала № 2 детской городской поликлиники № 39.

Рассказал глава столицы и о новом корпусе школы в Малом Песчаном переулке. Собянин заявил, что к 1 сентября он будет открыт для детей.

Гендиректор медиахолдинга "Культура нации" Марина Забелина, в свою очередь, выразила благодарность мэру за деликатный подход к работам по благоустройству, благодаря которому получается сохранять особенности района.

"Мы так и стараемся делать: все градостроительные, градообразующие здания сохраняем, памятники сохраняем – огромный объем реставрации", – подчеркнул Собянин.

Мэр отметил, что столичные власти активно создают технопарки, в которых на сегодняшний день есть достаточное количество ИТ-экспертов. При этом уже имеющиеся организации такого рода составляют треть всех инновационных предприятий в РФ.

По словам Собянина, изначально было предложение сделать инновационным один район столицы, однако позже пришли к выводу, что таким будет весь город. Это, как подчеркнул мэр, подтверждает огромное количество университетов, технопарков и высокотехнологичных предприятий, расположенных в Москве.

Он добавил, что совместно с университетами и крупными компаниями власти столицы создают детские технопарки. В качестве примера Собянин привел детский технопарк, который недавно был организован совместно с Московским университетом пищевых производств. Мэр отметил, что там стало возможно исследование всех современных способов приготовления пищи, а также выращивания продуктов.

Ранее Собянин утвердил проект строительства и благоустройства новых улиц на юге Москвы. Так, работы затронут улично-дорожную сеть между Каширским шоссе и Елецкой улицей в районе Орехово-Борисово Южное. Согласно проекту, на обновленных городских улицах появятся широкие тротуары с современными остановочными павильонами, пешеходными переходами и озеленением.