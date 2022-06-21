Автоэксперт оценил предложение увеличить сумму субсидии на покупку машины

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Партнер аналитического агентства "Автостат" автоэксперт Игорь Моржаретто оценил инициативу увеличить сумму субсидии на покупку машины. Об этом сообщает RT.
Эксперт отнесся к данному предложению положительно. Однако подчеркнул, что высокие цены на машины на сегодняшний день вызваны их дефицитом.
"Пока хотя бы частично дефицит не будет покрыт, а я думаю, это наступит не раньше осени, вводить какие-то субсидии довольно сложно, потому что рынок дурной и это может привести к еще большему взлету цен", – пояснил специалист.
По словам Моржаретто, в настоящее время необходимо "насытить рынок". Он уточнил, что с этой целью начал работу "АвтоВАЗ", а в ближайшее время должен заработать УАЗ. Производители из Китая, как отметил эксперт, также смогут частично наполнить рынок.
"Где-то к осени (удастся. – Прим. ред.) достичь стабилизации уровня спроса – предложения и вводить программы для покупателей", – заключил Моржаретто.
С инициативой увеличить сумму субсидии на приобретение автомобилей выступил депутат Госдумы Василий Власов. По его словам, в настоящий момент обстановка на рынке не позволяет полностью соблюдать обозначенное условие на фоне достаточного роста цен.
Власов предложил повысить порог для получения субсидии до 3 миллионов рублей. Он объяснил это тем, что граждане при такой господдержке смогут покупать транспортные средства с повышенным уровнем комфорта, что важно для семей с детьми.
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