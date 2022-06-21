В Госдуме предложили увеличить сумму субсидии на покупку автомобиля

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Депутат Госдумы Василий Власов предложил увеличить сумму субсидии на приобретение автомобилей, сообщает RT.

В обращении на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова парламентарий указал на то, что программы кредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" подразумевают государственную субсидию.

По действующим правилам для жителей Дальнего Востока эта субсидия равна 25% от стоимости новой машины, для других регионов – 10%. При этом стоимость автомобиля не должна превышать 1,5 миллиона рублей.

По словам депутата, в настоящий момент ситуация на рынке не позволяет покупателям в полной мере соблюдать обозначенное условие на фоне резкого роста цен. Он предложил повысить порог для получения субсидии до трех миллионов рублей.

Парламентарий объяснил свою инициативу тем, что граждане при соответствующей государственной поддержке смогут покупать автомобили с повышенными показателями комфорта. Это особенно важно для семей с детьми.

Накануне стало известно, что китайская компания Chery планирует запустить в РФ продажи автомобилей Omoda. В первую модельную линейку для российского рынка войдут три машины.

