Эксперт заявил, что на создание новых отечественных автомобилей уйдет меньше 5 лет

Фото: ТАСС/Виталий Невар
Маркетолог Игорь Качалов заявил, что для создания новых моделей машин отечественных марок "Волга" и "Победа" потребуется меньше 5 лет, сообщает "Радио 1".
"Если взять европейских или американских производителей, создание новых моделей на базе уже существующих конвейеров занимает до 5 лет. Возможно, в России это даже займет чуть меньше времени. Как я понимаю, речь идет не о попытках вернуть в моду старые автомобили, а о старых названиях", – сказал он.
Качалов сделал акцент на том, что потребители желают видеть современные автомобили с необходимыми техническими устройствами.
Ранее появилась информация, что в России могут возродить культовые автомобильные бренды "Волга" и "Победа". Об этом заявили в Минпромторге. Между тем "АвтоВАЗ" объявил о производстве новой антикризисной "Лады". Эта машина будет и стоить дешевле, и почти не будет зависеть от импортных комплектующих.
Еще до этого стало известно, что французский завод Renault в столице переименовали в "Москвич". Изменения были внесены в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 3 июня.
Министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что на заводе в столице будут выпускать электромобиль "Москвич". Он пояснил, что автомобиль перезапустят, после чего он будет работать на электродвигателе.
Российский рынок автомобилей начал адаптироваться к санкциям
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: