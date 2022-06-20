Эксперт заявил, что на создание новых отечественных автомобилей уйдет меньше 5 лет

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Маркетолог Игорь Качалов заявил, что для создания новых моделей машин отечественных марок "Волга" и "Победа" потребуется меньше 5 лет, сообщает "Радио 1".

"Если взять европейских или американских производителей, создание новых моделей на базе уже существующих конвейеров занимает до 5 лет. Возможно, в России это даже займет чуть меньше времени. Как я понимаю, речь идет не о попытках вернуть в моду старые автомобили, а о старых названиях", – сказал он.

Качалов сделал акцент на том, что потребители желают видеть современные автомобили с необходимыми техническими устройствами.

Ранее появилась информация, что в России могут возродить культовые автомобильные бренды "Волга" и "Победа". Об этом заявили в Минпромторге. Между тем "АвтоВАЗ" объявил о производстве новой антикризисной "Лады". Эта машина будет и стоить дешевле, и почти не будет зависеть от импортных комплектующих.

Еще до этого стало известно, что французский завод Renault в столице переименовали в "Москвич". Изменения были внесены в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 3 июня.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что на заводе в столице будут выпускать электромобиль "Москвич". Он пояснил, что автомобиль перезапустят, после чего он будет работать на электродвигателе.