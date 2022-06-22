На площадках фестиваля "Модная столица" пройдут мастер-классы

В разных районах Москвы пройдут мастер-классы фестиваля "Модная столица" в рамках Московской недели моды с 20 по 26 июня.

Например, на площади Революции посетителям предстоят занятия с преподавателями и дизайнерами, которые расскажут об идеях для создания нарядов. На других площадках фестиваля можно будет поучаствовать в создании духов, десертов, необычных закусок и украшений из цветов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.