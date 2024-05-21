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21 мая, 15:10

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Дипломат Стано: у ЕС нет сомнений в легитимности Зеленского на посту Украины

В ЕС заявили об отсутствии сомнений в легитимности Зеленского на посту Украины

Фото: ТАСС/Zuma

Евросоюз не сомневается в легитимности Владимира Зеленского в должности президента Украины. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что сомнений в легитимности Зеленского на посту лидера страны также нет у украинского общества и главных политических партий.

Согласно Конституции Украины, президентские полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая. В связи с этим, в частности, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук призвал привлечь Зеленского к уголовной ответственности за узурпацию власти, так как тот не может находиться у власти с 21 мая.

Однако в ООН заявили, что продолжают считать Зеленского легитимным президентом Украины и связываются с ним по необходимости.

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