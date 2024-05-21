21 мая, 13:41Политика
Рогов призвал РФ подтолкнуть ВСУ к осознанию, что Зеленский уже не президент
Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka
Россия должна помочь украинским солдатам задуматься о том, что Владимир Зеленский уже не является президентом Украины, заявил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Это наша с вами в том числе задача. Доносить информацию, чтобы люди задумывались, почему они живут так плохо и так мало. Этот персонаж, вот эта просрочка, захватившая власть, он же честно в свое время сказал, что он живет всего на один срок. Единственное, не уточнялось, что этот срок будет пожизненный", – высказался он в эфире радио КП.
По мнению Рогова, в число задач РФ входит максимальное сокращение периода правления Зеленского. Он подчеркнул, что такая необходимость связана с тем, что многие люди продолжают жить в условиях оккупации.
Политик также напомнил, что пять лет назад Зеленский дал гражданам Украины обещание сделать все, чтобы они больше не плакали. По словам Рогова, в настоящее время они рыдают от того, что происходит в их стране.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступил со словами о том, что российская сторона продолжает придерживаться своей позиции по вопросу легитимности Владимира Зеленского. Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявления ООН о том, что для организации он сохраняет за собой статус законного лидера страны.