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Российская сторона продолжает придерживаться собственной позиции по вопросу легитимности президента Украины Владимира Зеленского на фоне высказываний представителей ООН о том, что для организации он считается до сих пор законным лидером страны. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Он напомнил, что позицию России по данному вопросу уже озвучил Владимир Путин во время своей поездки в Китай.

Ранее официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что Зеленский продолжает оставаться для ООН главой государства.

Согласно Конституции Украины, президентские полномочия Зеленского истекли 20 мая. В связи с этим председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук призвал привлечь Зеленского к уголовной ответственности за узурпацию власти, так как тот не может находиться у власти с 21 мая.

Владимир Путин отмечал, что для России имеет значение легитимность Зеленского как президента Украины, поскольку судьбоносные документы нужно подписывать с законными властями. По его словам, на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.

