Автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим на дорогах из-за дождя в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Автомобилистов призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим из-за дождя в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Интенсивное движение сейчас наблюдается на МКАД в районе Волгоградского, Варшавского и Осташковского шоссе, а также на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе Савеловской эстакады.

В вечерний час пик затруднения ожидаются на МКАД, внешней стороне Садового кольца от улицы Земляной Вал до Оружейного переулка, а также на Ярославском и Ленинградском шоссе по направлению в область.

В связи с непогодой в ведомстве также рекомендовали не совершать резких маневров на дорогах, не находиться под деревьями и шаткими конструкциями.

По прогнозам синоптиков, 21 мая в Москве может выпасть около 15% месячной нормы осадков. Кратковременные дожди в столице будут сопровождаться грозами. Из-за предстоящей непогоды столичный главк МЧС выпустил предупреждение.

