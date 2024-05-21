Синоптик Вильфанд пообещал москвичам "летний дождь" 21 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве во второй половине вторника, 21 мая, ожидаются кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Как он утверждает, 21 мая будут созданы все условия для дождя. Однако, по его словам, он не будет сильным и холодным.

"Я бы назвал его "дождь летнего типа". Он будет кратковременным, но местами интенсивным – миллиметра 2–3 выпадет за несколько десятков минут. Но затем снова будет выглядывать солнце", – добавил Вильфанд.

Кроме того, синоптик предупредил и о надвигающейся грозе на столичный регион. Но, несмотря на это, погода будет теплой, а температура достигнет до 20 градусов, заключил Вильфанд.

Ранее жителей столицы предупредили о ливне, грозе и ветре с 12:00 до 21:00 21 мая. По данным столичного главка МЧС РФ, порывы ветра местами будут достигать 15 метров в секунду. Автомобилистам и пешеходам рекомендовали быть внимательными на улицах.

