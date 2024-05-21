Синоптик Ильин: через Москву пройдет холодный фронт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Холодный фронт пройдет через Москву 21 мая, после чего ожидается дождь с грозой. Об этом заявил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

По его словам, температура днем прогреется от 23 до 25 градусов, после чего местами прогнозируется дождь. Затем температура немного опустится, однако сильного похолодания не будет, подчеркнул метеоролог.

"Завтра в Москве – около +21...22, в четверг – +19...21. В пятницу будет +19...24, в выходные потеплеет до +24...26, в Московской области – до +27, без осадков", – цитирует синоптика RT.

Как отметил Ильин, 21 мая порывы ветра достигнут 10–15 метров в секунду. Атмосферное давление вырастет до максимума в субботу, 25 мая, и составит более 760 миллиметров ртутного столба.

Ранее москвичей предупредили о ливне, грозе и ветре с 12:00 до 21:00 21 мая. По данным столичного главка МЧС РФ, порывы ветра местами будут достигать 15 метров в секунду. Автомобилистам и пешеходам рекомендовали быть внимательными на улицах.

Департамент торговли и услуг Москвы рекомендовал кафе и ресторанам закрыть летние веранды из-за прогнозируемого дождя с грозой. В ведомстве отметили, что необходимо закрыть зонты, укрепить все сезонные конструкции и прекратить их эксплуатацию до нормализации погодных условий.

