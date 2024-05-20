Температура в ряде районов Москвы 20 мая оказалась выше июльской нормы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве 20 мая зафиксировали самую высокую температуру с начала года. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, на метеостанции ВДНХ к 15:00 зафиксировали температуру на уровне 24,5 градуса в центре Москвы (на Балчуге – 25,7 градуса). Такой показатель, как утверждает синоптик, превышает климатическую норму июля, которая составляет 23,1 градуса.

До этого синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин сообщил, что температура в столице к концу мая может подняться до 28 градусов. Однако 31 мая в Москве вновь похолодает до 20 градусов.

Тишковец же заявлял, что метеорологическое лето придет в Москву 25–26 мая. В воскресенье в городе ожидается до 27 градусов тепла. Среднесуточные показатели станут устойчиво выше 15 градусов.

