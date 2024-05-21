Женщина оставила двухмесячного сына около магазина в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Женщина оставила своего сына около супермаркета, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве заявили, что супружеская пара поссорилась возле магазина на улице Адмирала Ушакова. В ходе конфликта мужчина пытался силой отдать ребенка женщине. После того как случайный прохожий сделал им замечание, супруг отдал малыша жене и ушел. Спустя время мать положила своего двухмесячного сына на бетонные ступеньки и тоже ушла, не замечая оклики очевидцев.

Позже ребенка доставили в больницу. Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. В свою очередь, прокуратура займется привлечением 30-летней женщины к уголовной ответственности по статье "Оставление в опасности". Также на контроле прокуратуры находится дальнейшее жизнеустройство ребенка.

Ранее мать оставила своего больного ребенка 2012 года рождения без присмотра на несколько дней в квартире в Москве. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статьям "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Ребенок был госпитализирован.

