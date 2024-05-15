Женщина оставила больного сына одного в квартире на несколько дней в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Мать оставила больного ребенка без присмотра на несколько дней в квартире в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, мать оставила одного ребенка 2012 года рождения, который страдает заболеванием, а сама уехала. Мальчик провел несколько дней в квартире дома на улице Соловьиной Рощи.

В связи с этим на женщину завели уголовное дело по статьям "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Мальчика госпитализировали.

"Жизнеустройство малолетнего мальчика, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в Тушинской межрайонной прокуратуре", – сказано в сообщении.

Ранее в Татарстане начали расследование после гибели четырехмесячного ребенка в одной из квартир. Местные СМИ утверждали, что младенец умер после кровоизлияния в спинной мозг, к этому якобы могла привести игра, когда его подбрасывали в воздух. Мать погибшего и ее сожитель не смогли рассказать подробности.

