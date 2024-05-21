Такер Карлсон запустил свою программу на российском канале

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Американский журналист Такер Карлсон стал ведущим программы на телеканале "Россия 24". Шоу TUCKER – это совместный проект YouTube-канала "Карлсон ТВ" и "России 24".

Первый выпуск программы посвящен клещам и болезни Лайма. Карлсон на протяжении эфира общался с экспертом о проблеме распространения заболевания.

В феврале 2024 года Карлсон опубликовал интервью с президентом Владимиром Путиным. Журналист готовился к встрече с президентом два года.

В апреле 2024 года Карлсон взял интервью у философа Александра Дугина. Журналист опубликовал его на своем сайте, оно длится 20 минут.