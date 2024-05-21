Метеорологическое лето пришло в Москву на 9 дней раньше срока

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Метеорологическое лето пришло в Москву на 9 дней раньше климатической нормы, 17 мая, сообщает центр погоды "Фобос".

Специалисты отметили, что в метеорологии лето начинается тогда, когда среднесуточная температура воздуха превышает 15 градусов.

По данным экспертов, понижение этого порога ожидается в четверг и пятницу, 23 и 24 мая. Однако даже небольшое похолодание неспособно аннулировать температурную аномалию, которая к концу 21-го числа составит примерно 7–8 градусов.

При этом в прошлом году метеорологическое лето началось 23 мая. Между тем в 2010 году его фиксировали уже 1 мая, а в 2018-м – 30 апреля, добавили в "Фобосе".

Ранее ведущий специалист "Фобоса" Евгений Тишковец сообщал, что 20 мая зафиксировали самую максимальную температуру с начала 2024 года. На Балчуге было 25,7 градуса, а на ВДНХ – 24,5.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, на ближайших выходных, с 25 по 26 мая, воздух прогреется до 27 градусов.

