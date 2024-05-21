МО РФ предложило уточнить линию госграницы на Балтике в районе Калининградской области

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Министерство обороны России предложило утвердить перечень координат точек, от которых отмеряется ширина прилежащей зоны РФ у материкового побережья и островов в Балтийском море, что приведет к изменению линии госграницы в районе Калининградской области. Об этом стало известно из проекта постановления правительства, опубликованного на портале публикации проектов нормативно-правовых актов.

В документе указано, что если проект утвердят, то будет установлена ранее отсутствовавшая система прямых исходных линий на южной части российских островов в восточной части Финского залива, а также в районе городов Балтийска и Зеленоградска. Это позволит использовать акваторию как внутренние морские воды страны. Кроме того, изменится прохождение госграницы России на море из-за изменений положения внешней границы территориального моря, говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что Финляндия планирует завершить строительство ограждения на границе с РФ к 2026 году. Глава финского МВД Мари Рантанен подчеркнула, что возведение сооружения будет ускорено. При этом руководитель проекта и представитель пограничной охраны Финляндии Исмо Курки добавил, что ускорение строительства потребует дополнительных средств.