Госдума решила увеличить штрафы за нарушения в обеспечении россиян ЖКУ

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Госдума приняла закон о повышении штрафов за нарушение нормативов и режима обеспечения россиян коммунальными услугами. Такие изменения будут внесены в статью 7.23 КоАП.

В настоящий момент нарушение этих нормативов является причиной для наложения штрафа размером от 500 до 1 тысячи рублей для должностных лиц и от 5 до 10 тысяч рублей – для юридических лиц.

Обновленные нормы оставят неизменным размер штрафов для должностных и юридических лиц. Вместе с тем для тех, кто поставляет ресурсы, вводится особая ответственность. Теперь в случае нарушения они могут получить штраф, размер которого варьируется от 5 до 10 тысяч рублей для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч рублей – для юридических лиц.

Также обновленный документ подразумевает введение ответственности в случае повторного правонарушения. Так, должностных лиц обяжут выплатить штраф от 10 до 30 тысяч рублей, а юридические лица будут оштрафованы на сумму 50 до 100 тысяч рублей.

В статью будет включено примечание о том, что предприниматели, которые осуществляют свою деятельность, не имея при этом юридического образования, в случае нарушения будут нести административную ответственность наравне с юридическими лицами.

Ранее член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский рассказал, что законопроект об отказе от бумажных квитанций за ЖКУ может быть рассмотрен уже в июне. По мнению парламентария, инициатива окажется полезной, поскольку позволит упростить взаимодействие между собственниками квартир и управляющими организациями.