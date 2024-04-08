Депутат Якубовский заявил, что в ГД рассмотрят отказ от бумажных квитанций за ЖКУ

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский в беседе с RT рассказал, что законопроект об отказе от бумажных квитанций за ЖКУ могут рассмотреть в июне.

"Ждем рассмотрения данного полезного законопроекта, который подготовили коллеги из Заксобрания Краснодарского края, уже в июне на площадке нашего комитета Госдумы по строительству и ЖКХ", – сказал депутат.

По мнению Якубовского, инициативу следует поддержать. Она позволит упростить взаимодействие между собственниками жилых помещений и управляющими организациями. Сейчас же, отметил депутат, некоторые люди не проживают в принадлежащих им квартирах, из-за чего квитанции скапливаются в почтовых ящиках.

Якубовский добавил, что решение таких вопросов в рамках законотворческой инициативы "идет в ногу" с общим трендом государства на создание цифровых сервисов, которые упрощают жизнь людей.

Ранее стало известно, что электронные квитанции за ЖКУ введут по всей России. Отказаться от бумажного расчета стоимости коммунальных услуг можно будет, написав соответствующее заявление. Законопроект в ГД внесли депутаты "Единой России" от Краснодарского края.

