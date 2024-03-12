В ГД рассказали, как добиться перерасчетов за ЖКХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Пересчитать сумму за жилищно-коммунальные услуги можно в том случае, если они предоставляются некачественно. Для этого нужно составить акт и обратиться в аварийно-диспетчерскую службу. Об этом заявила зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ, зампред комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Светлана Разворотнева, сообщает "Радио 1".

По ее словам, добиться перерасчета можно в случае, если в доме нет воды более четырех часов в день или больше восьми часов в течение месяца. Перерасчет составит 0,15% от суммы, которую люди платят за услуги, и эти нормы, считает депутат, нужно менять.

Для перерасчета важно составить акт, указала Разворотнева. Так, если в квартире нет тепла, первым шагом будет направить обращение в аварийно-диспетчерскую службу. Оттуда, продолжила она, должен приехать представитель, который вместе с управляющей компанией (УК), произведя замеры, подтвердит или опровергнет факт некачественного предоставления услуги.

Однако, если никто не приезжает, акт можно составить с двумя соседями, такие документы тоже принимаются к рассмотрению судом, отметила депутат. Но для этого человеку нужно самому правильно провести измерения, сказала она и напомнила, что нормальная температура в квартире должна быть не ниже 18 градусов, в угловых помещениях – не ниже 21 градуса.

Второй нормативный акт – это документ, который должен подтвердить, что УК произвела в квартире работы и теперь температура достигает нормативных значений, уточнила Разворотнева. И пока его нет, УК обязана производить перерасчет, объяснила она. По ее словам, для этого нужно обратиться в суд, предоставить документы, свидетельские показания соседей, фото- и видеосъемку.

Более того, провести перерасчет можно и за жилищные услуги, подчеркнула депутат. Если человек уверен, что УК плохо работает, то можно пересчитать стоимость неоказанных или оказанных не в полном объеме услуг, сказала она и отметила, что для этого в доме должен быть активный совет из соседей, который будет подписывать акты с управляющей компанией. Собеседница издания заявила, что подобные акты УК не стремятся подписывать, поэтому до суда доходят только "самые стойкие".

В заключение Разворотнева поделилась еще одним способом добиться перерасчета – общаться с УК по почте. Нужно отправить письмо о составлении требования, сохранить его и чек отправки заказного письма, и если после этого никто не придет, то следует идти в прокуратуру, резюмировала она.

Ранее заместитель исполнительного директора НП "ЖКХ Контроль" Андрей Костянов рассказал, что при обнаружении нетипичного начисления за ЖКХ граждане могут обратиться за разъяснениями в УК. Если же на обращение не ответят, то россияне вправе пожаловаться в государственную жилищную инспекцию с требованием провести проверку, указал он. Однако, если в УК подтвердили, что повышенное начисление произошло по ошибке, должен быть оформлен перерасчет, объяснил эксперт.

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