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21 мая, 16:14

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Минпромторг: серверы и системы хранения данных могут исключить из параллельного импорта

Серверы и системы хранения данных могут исключить из параллельного импорта РФ

Фото: 123RF/yacobchuk

Серверы и системы хранения данных могут исключить из списка параллельного импорта. Об этом заявил замминистра промышленности и торговли России Василий Шпак.

"Да, сейчас мы действительно получили предложения от отрасли. Прорабатываем запрос на исключение части позиций по вычислительной технике", – цитирует его ТАСС.

Ранее Владимир Путин сообщил, что импорт в стране необходимо вытеснять за счет рыночной конкуренции, а не при помощи административных действий и ресурсов. Президент подчеркнул, что нужно осваивать и занимать собственный рынок.

До этого Минпромторг РФ внес изменения в перечень товаров для параллельного импорта. Список дополнили брендами горнодобывающего оборудования, насосов, вентиляторов и компрессоров. Также в перечень попали дополнительные исключения для косметики, парфюмерии и одежды.

Россияне стали чаще покупать подержанную электронику

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