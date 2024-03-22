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22 марта, 18:15

Транспорт

Параллельный импорт привел к снижению цен на автозапчасти в России

Параллельный импорт привел к снижению цен на автозапчасти в России

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Согласно расценкам, используемым для расчета выплат по ОСАГО, стоимость автозапчастей в России снизилась на 0,6% по сравнению с декабрем 2023 года. Специалисты объясняют это налаживанием параллельного импорта и поступлением неоригинальных сертифицированных комплектующих.

Кроме того, к подешевению запасных частей привели стабилизировавшиеся спрос и предложение, а также курс рубля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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