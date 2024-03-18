Помыть, почистить, заменить: как подготовить авто к теплому сезону

Первый месяц весны – это время, когда нужно приступать к постепенной подготовке автомобиля к теплому сезону. Для начала его следует хорошо вымыть, избавившись от грязи и соли с дороги. Когда же установится подходящая температура, заменить резину на летнюю. Рассказываем об этих и других процедурах, которыми не стоит пренебрегать автовладельцам.



Очистить от солей и переобуть

Список необходимых работ для подготовки машины к теплому сезону в начале весны не очень большой. Тем не менее этими процедурами не стоит пренебрегать, рассказали Москвe 24 опрошенные специалисты. В первую очередь рекомендуется как следует вымыть транспортное средство.

"Было бы неплохо заехать куда-то на мойку с эстакадой или ямой, чтобы отмыть все солевые и песчаные отложения, особенно в нижней части. Это поможет избежать образования ржавчины", – объяснил автоэксперт Дмитрий Славнов.

При этом помыть машину важно не только снаружи, но и внутри. "Весной следует просушить салон. Большинство автомобилистов коврики чистят, пылесосят, но за зиму набирается грязь, так что только этого недостаточно", – рассказал главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.

Кроме того, стоит задуматься о смене резины с зимней на летнюю, однако здесь есть свои нюансы.





Дмитрий Славнов автоэксперт Менять резину нужно тогда, когда среднесуточная температура будет уверенно держаться на уровне 5–6 градусов. Это значит, что дневная должна быть +7 или +8, а ночная – не опускаться ниже 0.

Ранее в Дептрансе Москвы призвали водителей не спешить с заменой шин, поскольку плюсовая температура в городе пока неустойчивая. Отмечается, что летняя резина из-за холода дубеет, в результате чего теряется сцепление с дорогой. Однако при повышении температуры она размягчается. В свою очередь, зимняя резина в холодную погоду остается мягкой. Но когда столбики термометров поднимаются выше +15, теряет сцепление и изнашивается. "Менять резину еще рано, но есть время проверить, готова ли машина к лету", – уточнили в ведомстве.



Заменить жидкости и проверить кондиционер

Смена колес весной – хороший повод заодно проинспектировать тормозную систему. В частности, проверить износ тормозных дисков и колодок. Однако это стоит сделать тем, у кого уже подошли сроки.

"У тормозной жидкости есть свойство устаревать и накапливать воздух. Если педаль продавливается, то есть тормозит не с одного нажатия, то в этом случае стоит обратиться в сервис, чтобы прокачали тормозную систему и заменили жидкость", – посоветовал автоэксперт Дмитрий Славнов.

Вместе с тем рекомендуется проверить состояние автомобильного аккумулятора.





Максим Кадаков главный редактор журнала "За рулем" Если пришло время, то очень хороший момент поменять моторное масло. Также вспомнить о том, когда менялась охлаждающая жидкость – антифриз. Если замена производилась от трех лет назад, то тоже нужно обязательно проверить.

Также в начале весны следует заменить щетки стеклоочистителя, поскольку этот предмет сезонный и за зиму приходит в негодность. Не стоит забывать и про кондиционер. "Есть статистика, что они после долгого неиспользования ведут себя неадекватно. Поэтому при приближении теплой погоды имеет смысл заехать и проверить герметичность, заправить их по новой", – объяснил Славнов.

Помимо того, стоит прочистить дренажные отверстия машины, через которые уходит вода. Дело в том, что под капотом часто собираются вода и различный мусор, из-за застоя которых транспортное средство может гнить и ржаветь.

