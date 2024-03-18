Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 марта, 16:22

Транспорт

Помыть, почистить, заменить: как подготовить авто к теплому сезону

Первый месяц весны – это время, когда нужно приступать к постепенной подготовке автомобиля к теплому сезону. Для начала его следует хорошо вымыть, избавившись от грязи и соли с дороги. Когда же установится подходящая температура, заменить резину на летнюю. Рассказываем об этих и других процедурах, которыми не стоит пренебрегать автовладельцам.

Очистить от солей и переобуть

Фото: 123RF/hxdbzxy

Список необходимых работ для подготовки машины к теплому сезону в начале весны не очень большой. Тем не менее этими процедурами не стоит пренебрегать, рассказали Москвe 24 опрошенные специалисты. В первую очередь рекомендуется как следует вымыть транспортное средство.

"Было бы неплохо заехать куда-то на мойку с эстакадой или ямой, чтобы отмыть все солевые и песчаные отложения, особенно в нижней части. Это поможет избежать образования ржавчины", – объяснил автоэксперт Дмитрий Славнов.

При этом помыть машину важно не только снаружи, но и внутри. "Весной следует просушить салон. Большинство автомобилистов коврики чистят, пылесосят, но за зиму набирается грязь, так что только этого недостаточно", – рассказал главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.

Кроме того, стоит задуматься о смене резины с зимней на летнюю, однако здесь есть свои нюансы.

Менять резину нужно тогда, когда среднесуточная температура будет уверенно держаться на уровне 5–6 градусов. Это значит, что дневная должна быть +7 или +8, а ночная – не опускаться ниже 0.
Дмитрий Славнов
автоэксперт

Ранее в Дептрансе Москвы призвали водителей не спешить с заменой шин, поскольку плюсовая температура в городе пока неустойчивая. Отмечается, что летняя резина из-за холода дубеет, в результате чего теряется сцепление с дорогой. Однако при повышении температуры она размягчается. В свою очередь, зимняя резина в холодную погоду остается мягкой. Но когда столбики термометров поднимаются выше +15, теряет сцепление и изнашивается. "Менять резину еще рано, но есть время проверить, готова ли машина к лету", – уточнили в ведомстве.

Заменить жидкости и проверить кондиционер

Фото: 123RF/takoburito

Смена колес весной – хороший повод заодно проинспектировать тормозную систему. В частности, проверить износ тормозных дисков и колодок. Однако это стоит сделать тем, у кого уже подошли сроки.

"У тормозной жидкости есть свойство устаревать и накапливать воздух. Если педаль продавливается, то есть тормозит не с одного нажатия, то в этом случае стоит обратиться в сервис, чтобы прокачали тормозную систему и заменили жидкость", – посоветовал автоэксперт Дмитрий Славнов.

Вместе с тем рекомендуется проверить состояние автомобильного аккумулятора.

Если пришло время, то очень хороший момент поменять моторное масло. Также вспомнить о том, когда менялась охлаждающая жидкость – антифриз. Если замена производилась от трех лет назад, то тоже нужно обязательно проверить.
Максим Кадаков
главный редактор журнала "За рулем"

Также в начале весны следует заменить щетки стеклоочистителя, поскольку этот предмет сезонный и за зиму приходит в негодность. Не стоит забывать и про кондиционер. "Есть статистика, что они после долгого неиспользования ведут себя неадекватно. Поэтому при приближении теплой погоды имеет смысл заехать и проверить герметичность, заправить их по новой", – объяснил Славнов.

Помимо того, стоит прочистить дренажные отверстия машины, через которые уходит вода. Дело в том, что под капотом часто собираются вода и различный мусор, из-за застоя которых транспортное средство может гнить и ржаветь.

Читайте также


транспортавтоистории
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика