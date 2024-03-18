Помыть, почистить, заменить: как подготовить авто к теплому сезону

Первый месяц весны – это время, когда нужно приступать к постепенной подготовке автомобиля к теплому сезону. Для начала его следует хорошо вымыть, избавившись от грязи и соли с дороги. Когда же установится подходящая температура, заменить резину на летнюю. Рассказываем об этих и других процедурах, которыми не стоит пренебрегать автовладельцам.
Очистить от солей и переобуть
Список необходимых работ для подготовки машины к теплому сезону в начале весны не очень большой. Тем не менее этими процедурами не стоит пренебрегать, рассказали Москвe 24 опрошенные специалисты. В первую очередь рекомендуется как следует вымыть транспортное средство.
"Было бы неплохо заехать куда-то на мойку с эстакадой или ямой, чтобы отмыть все солевые и песчаные отложения, особенно в нижней части. Это поможет избежать образования ржавчины", – объяснил автоэксперт Дмитрий Славнов.
При этом помыть машину важно не только снаружи, но и внутри. "Весной следует просушить салон. Большинство автомобилистов коврики чистят, пылесосят, но за зиму набирается грязь, так что только этого недостаточно", – рассказал главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.
Кроме того, стоит задуматься о смене резины с зимней на летнюю, однако здесь есть свои нюансы.
Ранее в Дептрансе Москвы призвали водителей не спешить с заменой шин, поскольку плюсовая температура в городе пока неустойчивая. Отмечается, что летняя резина из-за холода дубеет, в результате чего теряется сцепление с дорогой. Однако при повышении температуры она размягчается. В свою очередь, зимняя резина в холодную погоду остается мягкой. Но когда столбики термометров поднимаются выше +15, теряет сцепление и изнашивается. "Менять резину еще рано, но есть время проверить, готова ли машина к лету", – уточнили в ведомстве.
Заменить жидкости и проверить кондиционер
Смена колес весной – хороший повод заодно проинспектировать тормозную систему. В частности, проверить износ тормозных дисков и колодок. Однако это стоит сделать тем, у кого уже подошли сроки.
"У тормозной жидкости есть свойство устаревать и накапливать воздух. Если педаль продавливается, то есть тормозит не с одного нажатия, то в этом случае стоит обратиться в сервис, чтобы прокачали тормозную систему и заменили жидкость", – посоветовал автоэксперт Дмитрий Славнов.
Вместе с тем рекомендуется проверить состояние автомобильного аккумулятора.
Также в начале весны следует заменить щетки стеклоочистителя, поскольку этот предмет сезонный и за зиму приходит в негодность. Не стоит забывать и про кондиционер. "Есть статистика, что они после долгого неиспользования ведут себя неадекватно. Поэтому при приближении теплой погоды имеет смысл заехать и проверить герметичность, заправить их по новой", – объяснил Славнов.
Помимо того, стоит прочистить дренажные отверстия машины, через которые уходит вода. Дело в том, что под капотом часто собираются вода и различный мусор, из-за застоя которых транспортное средство может гнить и ржаветь.
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